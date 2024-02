Neues Google Pixel-Smartphone wirft Fragen auf

Google hat einige Pixel-Smartphones für 2024 geplant und wir sehen wohl ein sehr ähnliches Lineup wie 2023. Dazu gehören ein Google Pixel 8a, ein Google Pixel 9, ein Google Pixel 9 Pro und ein Google Pixel Fold 2 dürfte ebenfalls dabei sein.

Jetzt wurde ein neues und bisher unbekanntes Pixel-Smartphone entdeckt, das ein paar Fragen aufwirft. Bei einer dänischen Behörde ist ein Modell aufgetaucht, das die Bezeichnung „GH2MB“ trägt und einen Akku mit genau 4.942 mAh besitzt.

Welches Google Pixel sehen wir hier?

Die Modellnummer würde zu einem Google Pixel 8a passen, denn das Google Pixel 7a war teilweise als „GHL1X“ bekannt und zeitlich würde es passen. Wir rechnen im Mai mit dem neuen a-Modell. Doch die Akkukapazität wäre doch etwas seltsam.

Die beiden Vorgänger kamen mit ca. 4.400 mAh auf den Markt, dieser Akku würde mit ca. 5.000 mAh vermarktet werden, das wäre schon eine signifikante Steigerung.

Wir kennen vor allem schon das Design für das Google Pixel 8a und es wird nicht größer als das Google Pixel 7a, das wäre also fast unmöglich. Also nur ein Fehler der Behörde? Wir wissen es nicht. Es gab aber schon ein Gerücht zum Akku und wir haben erfahren, dass in diesem Jahr wohl eine ganze Ecke schneller geladen wird.

Ist es ein Fehler? Wird das Pixel 8a doch größer? Kommt noch ein neues Pixel? Im Moment kann man nur spekulieren, doch ein Eintrag bei einer Behörde bedeutet, dass wir nicht lange auf eine offizielle Ankündigung von Google warten müssen.

