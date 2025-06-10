Neues Splatoon für Nintendo Switch 2 angekündigt

Nintendo hat heute, etwas überraschend und ohne Event, ein neues Splatoon für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Es nennt sich Splatoon Raiders, mehr wissen wir im Moment aber noch nicht und der Trailer selbst verrät auch nicht so viel.

Sicher ist nur, dass Splatoon Raiders ein Spin-off der Splatoon-Reihe ist und nicht mehr für die Nintendo Switch erscheint. Weitere Details will man zeitnah mitteilen.

Ein Splatoon 4 wird es aber so schnell eher nicht geben, denn Splatoon 3 wird für die Nintendo Switch 2 optimiert und bekommt viele neue Inhalte. Ich gehe also im Moment davon aus, dass Nintendo diesen Titel noch eine Weile aktiv pflegen wird.