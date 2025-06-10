Nintendo Switch 2: Google bestätigt YouTube-App

Falls ihr eine Nintendo Switch 2 vor dem langen Wochenende erhalten und direkt eingerichtet habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass Apps fehlen. Vor allem YouTube vermissen einige, denn die Streamingplattform kann sehr hilfreich sein.

Doch eine App für die neue Nintendo Switch ist in Planung, so Google, YouTube wird auf die Konsole wandern. Bisher ist jedoch noch unklar, wie und wann, Google wollte noch keinen Zeitraum nennen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass man wieder so lange wie bei der ersten Nintendo Switch (da dauerte es ca. ein Jahr) warten muss.

Gründe für die Verspätung nannte Google keine, aber man wird die YouTube-App ein bisschen anpassen müssen, denn Dinge wie 4K und HDR sind jetzt dabei. Und womöglich wurde man nicht von Nintendo mit einer Konsole vor dem Start versorgt.