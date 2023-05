Neues Update: Apple kündigt iOS 16.5 für nächste Woche an

Es sind manchmal die kleinen Details in den Pressemitteilungen von Apple, die in der Masse untergehen. So hat Apple heute zum Beispiel ein neues Wallpaper für das iPhone und Watchface für die Watch gezeigt, beides kommt nächste Woche.

Diese Neuerungen werden Bestandteil von iOS 16.5 und watchOS 9.5 sein, diese beiden Updates stehen somit ebenfalls kommende Woche an. Wann? Ich tippe auf Montag oder Dienstag. So viele Neuerungen gibt es dieses Mal aber auch nicht.

Das Update auf iOS 16.4 fiel recht groß aus, doch jetzt gibt es nur die Pride-Extras und man kann Siri bitten, eine Bildschirmaufnahme zu starten. Für Apple News gibt es auch noch keine kleine Neuerung, das ist aber nicht in Deutschland verfügbar.

