Neustart bei McLaren: Man geht ganz neue Wege

Der Deal ist eingetütet, McLaren gehört jetzt CYVN Holdings, die bereits der größte Einzelaktionär von Nio sind. Man kombiniert McLaren Automotive mit dem Start-up Forseven und gründet die McLaren Group Holdings. Ein Neustart der Marke kommt.

McLaren erobert neue Produktkategorien

Langfristig wird McLaren ausgebaut und „auf neue Produktkategorien ausgeweitet“, so das Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung. Details zum neuen Lineup für McLaren soll es allerdings erst später in diesem Jahr geben. McLaren wird jedoch, das hat man schon verraten, auf das Wissen und die Technik von Nio zurückgreifen.

Nick Collins (der neue Chef) hat im Gespräch mit Autocar betont, dass man „vor der spannendsten britischen Automobilgeschichte der letzten Jahrzehnte“ steht. Er verspricht ein „Bigger-Bang-Ereignis“ für Ende des Jahres, jetzt beginnt der Umbau.

McLaren plant bahnbrechende Technologien

Man ist vom Erfolg des neuen McLaren überzeugt, denn erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch gute Produkte aus und genau diese soll es jetzt geben. Die Marke soll für „bahnbrechende Technologien“ und gute Software bekannt werden.

McLaren soll jetzt „eines der besten Automobilunternehmen der Welt“ werden, der Einfluss von Abu Dhabi (CYVN Holdings) auf die Branche wird also größer. Klingt für mich so, als ob das McLaren, wie wir es in den letzten Jahren kannten, jetzt Geschichte ist. Die Marke will sicher ein bisschen mehr vom Massenmarkt abhaben.

