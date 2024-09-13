„Niedrigster Preis aller Zeiten“: Amazon verramscht seine TV-Geräte

Mit dem Satz „Niedrigster Preis aller Zeiten“ verramscht Amazon geradezu viele Modellvarianten seine hauseigenen TV-Geräte.

Wer günstige Fernsehgeräte, der Mittelklasse und Einsteiger klasse sucht, der kann aktuell bei Amazon ein gutes Schnäppchen machen. Sowohl der Amazon Fire TV-4-Serie Smart-TV als auch die Fire TV-Omni-QLED-Serie und die Amazon Fire TV-2-Serie sind erheblich im Preis reduziert – so sehr, wie noch nie zuvor.

Das bedeutet, dass ihr das Basismodell der Fire TV-4-Serie bereits ab 199,99 Euro bekommt bzw. die 55-Zoll-Variante für knapp 280 Euro shoppen könnt. Die Fire TV-Omni-QLED-Serie gibt es nun schon ab 249,99 Euro, wobei hier auch die 55-Zoll- und 65-Zoll-Version für knapp 330 Euro bzw. 600 Euro die besten Deals sind. Und wer es noch günstiger möchte, kann mit der Amazon Fire TV-2-Serie bereits ab 119,99 Euro einsteigen.

Zur Aktion bei Amazon →

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

