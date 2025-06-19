Nintendo bessert bei der Software der Switch 2 nach

Die Nintendo Switch 2 ist jetzt seit zwei Wochen auf dem Markt und da wurden die üblichen Fehler nach einem Launch der Konsole entdeckt. Nintendo hat einige der ersten Bugs bereits beseitigt und verteilt jetzt das erste Update für die Switch 2.

Mit Version 20.1.5 gibt es „allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Verbesserung des Benutzererlebnisses.“, mehr verrät Nintendo im Changelog der neuen Software leider nicht. Unklar ist, ob man das Akku-Problem gelöst hat.

Bisher gibt es aber noch keine Details zum Update, die neue Version wird aber auch gerade erst verteilt und kommt heute bei den Nutzern an. Solltet ihr eine Nintendo Switch 2 nutzen, dann schaut direkt nach, das neue Update ist ab sofort verfügbar.

PS: Die neue Version steht auch für die alte Switch-Generation bereit.