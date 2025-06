Nintendo Direct enttäuscht: Die Switch ist am Ende

Spiele sind ja immer ein sehr subjektives Thema, aber die heutige Ausgabe der Nintendo Direct hätte sich Nintendo auch sparen können. Man hat der Ausgabe in jeder Minute angemerkt, dass erst nächste Woche das große Highlight ansteht.

Im Schatten der Nintendo Switch 2

Da zeigt uns Nintendo die Details zur Switch 2 und es dürfte auch die ganz großen Spiele für 2025 zu sehen geben. Ein paar kleine Highlights hatte die heutige Direct zwar, wie ein neuer Blick auf Beyond, aber ein Datum für das neue Metroid Prime nannte Nintendo weiterhin nicht. Und auch Pokémon-Legenden: Z-A kennen wir.

Doch auch hier gab es nur etwas mehr Gameplay und kein Datum, vielleicht hält sich aber auch Nintendo mit Blick auf GTA 6 noch etwas zurück. Pokémon steht zwar nicht in direkter Konkurrenz, aber zeitgleich will man sicher nicht erscheinen.

Die heutige Ausgabe hätte aber, wenn überhaupt, ein Partner Showcase oder eine Direct Mini sein können, das war in meinen Augen keine vollwertige Direct. Das Event genießt einen guten Ruf und mit solchen Ausgaben verwässert man diesen.

Zwei Neuigkeiten von Nintendo

Neben kleinen Spielen, Smartphone-Spielen, die bald auf die Switch wandern und Remakes, gab es auch zwei Ankündigungen, die nichts mit Spielen zu tun hatten.

Nintendo führt im April die virtuellen Spielekarten ein, bei denen man Spiele zum Beispiel an Familienmitglieder für 14 Tage ausleihen kann. Und mit Nintendo Today startet heute eine neue App, in der die vielen Events von Nintendo zu sehen sind.

Wie sagt man so schön: „This could’ve been an Email“. Spart euch die 30 Minuten und schaut die Trailer auf dem YouTube-Kanal an. Wobei es in meinen Augen nur ein Spiel gab, welches zu einer Direct passt, das hier reicht also vollkommen aus:

