Nintendo Direct: Großes Highlight schon in wenigen Tagen geplant

In weniger als zwei Wochen erscheint die Nintendo Switch 2, das Lineup der Spiele sieht bisher aber noch sehr überschaubar aus. Mario Kart World zum Start, neues Donkey Kong im Juli und irgendwann im Winter kommt noch Hyrule Warriors.

Doch der Winter geht bis 2026 und der große Bestseller ist die Reihe auch nicht. Da muss also noch etwas für Ende 2025 geplant sein, immerhin rechnet Nintendo mit einem Rekord bei den Switch 2-Verkaufszahlen. Details dürfte es bald geben.

Große Nintendo Direct im Juni geplant

Laut Pedro Henrique Lutti Lippe, früher auch bekannt als „PH Brazil“, plant man bei Nintendo eine große Direct für Juni. Sie soll rund um den Launch online gehen, also entweder nächste oder übernächste Woche. Nintendo selbst hat es nicht bestätigt.

Es dürfte aber eine recht große Veranstaltung werden, denn viele rechnen mit dem restlichen Launch-Lineup der Nintendo Switch und einem neuen 3D Mario, einem neuen Zelda (vielleicht auch nur ein Remake), einem neuen Splatoon und mehr.