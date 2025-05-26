Events

Nintendo Direct: Großes Highlight schon in wenigen Tagen geplant

Autor-Bild
Von
|
Nintendo Switch 2 Donkey Kong Header

In weniger als zwei Wochen erscheint die Nintendo Switch 2, das Lineup der Spiele sieht bisher aber noch sehr überschaubar aus. Mario Kart World zum Start, neues Donkey Kong im Juli und irgendwann im Winter kommt noch Hyrule Warriors.

Doch der Winter geht bis 2026 und der große Bestseller ist die Reihe auch nicht. Da muss also noch etwas für Ende 2025 geplant sein, immerhin rechnet Nintendo mit einem Rekord bei den Switch 2-Verkaufszahlen. Details dürfte es bald geben.

Große Nintendo Direct im Juni geplant

Laut Pedro Henrique Lutti Lippe, früher auch bekannt als „PH Brazil“, plant man bei Nintendo eine große Direct für Juni. Sie soll rund um den Launch online gehen, also entweder nächste oder übernächste Woche. Nintendo selbst hat es nicht bestätigt.

Es dürfte aber eine recht große Veranstaltung werden, denn viele rechnen mit dem restlichen Launch-Lineup der Nintendo Switch und einem neuen 3D Mario, einem neuen Zelda (vielleicht auch nur ein Remake), einem neuen Splatoon und mehr.

Head Film

Mein Tipp der Woche: Heat (Film)

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen…

25. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Events / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Youtube Tv Header
YouTube startet Beta für Android TV
in News
Google Bard Gemini
Google präsentiert neues Bildbearbeitungsmodell in Gemini
in Dienste
Apple Event ist offiziell: 9. September 2025 um 19 Uhr
in Events
Ich habe Gears of War auf der PlayStation gezockt
in Gaming
Ikea Store Logo Header 2025
IKEA Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor zeigt sich
in Smart Home
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA startet eSIM und kündigt WiFi-Calling an
in Tarife
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife | Update
Discounty: Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing Phone 2a: Neues Update umfasst September-Sicherheitsupdate und mehr
in Firmware und OS
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Milanaise Hand
Apple verliert vor Gericht – Greenwashing der Apple Watch gekippt
in Marktgeschehen