Nintendo klärt auf: Schutzfolie auf der Nintendo Switch 2 sollte nicht entfernt werden

Langsam aber sicher erhalten Käufer der Nintendo Switch 2 ihre Konsole und können die ersten Spiele darauf spielen. Sicherlich wollen viele Besitzer die neue Konsole mit einer Schutzfolie oder einem Schutzglas, wie dem der Firma Spigen, ausstatten, um das LCD-Display vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen.

Laut dem offiziellen Handbuch sollte man allerdings eine Sache beachten: Die ab Werk angebrachte Schutzfolie sollte man laut Nintendo nicht entfernen, wie auch schon zuvor bei der Nintendo Switch OLED. Im Handbuch heißt es nämlich wörtlich:

Der Bildschirm ist mit einem Film überzogen, der im Schadensfall dazu dient, dass sich keine Splitter verteilen. Bitte nicht ablösen

Das Anbringen einer zusätzlichen Schutzfolie bzw. eines Schutzglases ist aber weiterhin problemlos möglich.


  1. Stefan 🌟
    sagt am

    Update: hab’s gerade gemacht: mir wäre nicht aufgefallen, dass da eine Folie abgezogen werden könnte und ich hab auch nix dergleichen gemacht. Neue Schutzfolie drauf ging aber gut !

  2. Stefan 🌟
    sagt am

    Danke für den Artikel!

