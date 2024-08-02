Nintendo kündigt Pokémon-Klassiker für die Switch an
Nintendo hat heute bekannt gegeben, dass es im August wieder einen neuen Klassiker für Nintendo Switch Online geben wird. Dieses Mal erwartet uns ein Spiel, welches wir vom Game Boy Advance kennen und schon gut zwei Jahrzehnte alt ist.
Die Rede ist von „Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team“ und wer das Abo mit dem Erweiterungspaket gebucht hat, der kann den Pokémon-Klassiker ab dem 9. August spielen. Passendes Gameplay habe ich euch als Video eingebunden.
Das zu lesen hat mich jetzt ehrlich gesagt etwas erschreckt. So alt schon … Ich habe das damals sehr gerne gespielt. Aber mit Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team DX gibt es ja eh schon ein Remake für die Switch. Insofern weiß ich jetzt nicht, wie interessant das wirklich ist, das Original auch noch auf die Switch zu bekommen. Klar, wenn man eh schon das Online-Abo hat, wieso nicht. Aber das wiederum interessiert mich nicht.