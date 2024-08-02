Nintendo kündigt Pokémon-Klassiker für die Switch an

Nintendo hat heute bekannt gegeben, dass es im August wieder einen neuen Klassiker für Nintendo Switch Online geben wird. Dieses Mal erwartet uns ein Spiel, welches wir vom Game Boy Advance kennen und schon gut zwei Jahrzehnte alt ist.

Die Rede ist von „Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team“ und wer das Abo mit dem Erweiterungspaket gebucht hat, der kann den Pokémon-Klassiker ab dem 9. August spielen. Passendes Gameplay habe ich euch als Video eingebunden.