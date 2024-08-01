Squid Game: Datum für Staffel 2 und Finale mit Staffel 3

Squid Game war eigentlich nur für eine Staffel ausgelegt, doch nach dem Erfolg war Netflix motiviert und überzeugte die Macher, dass es weitergeht. Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass die 2. Staffel noch 2024 kommt und wir haben ein Datum.

Am 26. Dezember geht die Hype-Serie weiter und dann werden wir sehen, ob man das Interesse nach drei Jahren erneut entfachen kann. Vermutlich wird es einen neuen Anlauf und viel Marketing benötigen, damals war die Serie ein Selbstläufer.

Squid Game endet 2025 mit 3. Staffel

Die 3. Staffel kommt dann übrigens „irgendwann 2025“ bei Netflix, da gibt es noch kein konkretes Datum. Man hat aber bekannt gegeben, dass es das jetzt wirklich war, es soll bei zwei weiteren Staffeln von Squid Game bleiben und es gibt ein Finale.