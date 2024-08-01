Unterhaltung

Squid Game: Datum für Staffel 2 und Finale mit Staffel 3

Autor-Bild
Von
|
Netflix Squid Game 2024

Squid Game war eigentlich nur für eine Staffel ausgelegt, doch nach dem Erfolg war Netflix motiviert und überzeugte die Macher, dass es weitergeht. Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass die 2. Staffel noch 2024 kommt und wir haben ein Datum.

Am 26. Dezember geht die Hype-Serie weiter und dann werden wir sehen, ob man das Interesse nach drei Jahren erneut entfachen kann. Vermutlich wird es einen neuen Anlauf und viel Marketing benötigen, damals war die Serie ein Selbstläufer.

Squid Game endet 2025 mit 3. Staffel

Die 3. Staffel kommt dann übrigens „irgendwann 2025“ bei Netflix, da gibt es noch kein konkretes Datum. Man hat aber bekannt gegeben, dass es das jetzt wirklich war, es soll bei zwei weiteren Staffeln von Squid Game bleiben und es gibt ein Finale.

Joyn Comedystreet 3010701

„Comedystreet“ kommt zurück

Joyn bringt ab dem 7. August 2024 die kultige Comedy-Serie „Comedystreet“ mit Simon Gosejohann als Joyn Original zurück. Diesmal wird…

31. Juli 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming
Google Tv 2025
Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“
in News
Blackview MEGA 3 – 12-Zoll-Tablet zum Rabattpreis kaufen
in Tablets | Update
Apple Macbook Pro 2021 Header
Neues MacBook Pro: Apple plant großes Upgrade für 2026
in Computer und Co.
Audi: Es wird ein sehr spannender Sommer
in Mobilität
Peloton Detail Header
Peleton verfolgt schon wieder ein neues Ziel
in News
Sony Xperia 1 Vii 2025 Header
Sony: Xperia-Smartphones bleiben „ein äußerst wichtiges Geschäft für uns“
in Smartphones
Gta 6 2026 Header
Preis für GTA 6: Spiel soll „mehr Wert liefern, als es kostet“
in Gaming
Chromebook Plus Google Laptop Header
Ende von ChromeOS: Google geht nächsten Schritt
in Firmware und OS