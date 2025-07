Nintendo kündigt überraschend neue Hardware an

Nintendo beweist durchaus Humor, denn während die Fans langsam die Geduld verlieren und Details zur Switch 2 haben wollen, die es noch 2024 geben soll, hat man heute neue Hardware vorgestellt, aber es handelt sich um keine Konsole.

Die Nintendo Sound Clock: Alarmo kommt Mitte Januar in den Handel und bringt Sound aus 35 Spielszenen zum Wecken mit. Ein Sensor erkennt eure Bewegung und man kann so die Schlummerfunktion des offiziellen Weckers aktivieren.

Es gibt ein zeitlich begrenztes exklusives Angebot für Nintendo Switch Online-Mitglieder bis Mitte Januar 2025, aber wir haben noch keinen Euro-Preis. In den USA möchte Nintendo stolze 99 Dollar (UVP) für diesen Alarmo-Wecker haben.

Damit dürfte jetzt auch geklärt sein, was die mysteriöse Hardware bei der FCC zu bedeuten hatte, sie steht also nicht in Verbindung zu einer Konsole. Die Ironie ist, dass ich den Preis übertrieben finde, die Alarmo aber irgendwie haben möchte 😄

