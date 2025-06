Nintendo überrascht mit komplett neuer Hardware

Nintendo soll für 2025 eine neue Switch geplant haben, quasi eine Switch 2, das ist soweit bekannt und wir werden sie vermutlich bald sehen. Doch am Wochenende hat man bei der FCC in den USA ein Gerät eingereicht, was viele Fragen aufwirft.

Die Federal Communications Commission, oder eben kurz FCC, muss man in den USA passieren, wenn man neue Hardware verkaufen möchte. Und ein Eintrag bei der FCC ist oft ein gutes Indiz, dass das neue Produkt relativ zeitnah erscheint.

Nintendo: Was steckt hinter CLO-001?

Nintendo hat dort am Wochenende ein Produkt mit dem Codenamen „CLO-001“ eingereicht, welches man als „kabelloses Gerät“ beschreibt. Details gibt es keine, aber die „001“ spricht dafür, dass es das erste Produkt seiner Art ist. Es gibt keinen Akku und man nutzt wohl das gleiche USB C-Netzteil, wie bei der Nintendo Switch.

Es gibt Support für WLAN (nur 2,4 GHz), aber kein Bluetooth und noch einen neuen Sensor (24 GHz mmWave). Aber was ist es? Keine Ahnung. Ist es ein neuer Sensor für Gestensteuerung oder AR-Funktionen? Hat es überhaupt mit der Switch zu tun?

Der Zeitpunkt wäre eigentlich noch etwas zu früh für Hardware rund um die Switch 2, aber plant Nintendo neue Hardware für Ende 2024? Diese Woche startet die Tokyo Games Show in Japan und eine Nintendo Direct findet meistens auch im September statt, vielleicht bekommen wir dann die Details zur neuen Hardware.

