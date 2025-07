Stefan Raab und Joko sorgen für Wachstum bei RTL+ und Joyn

Der Wettstreit zwischen der RTL-Gruppe und ProSiebenSat.1 findet mittlerweile nicht nur im klassischen TV statt, um die sinkenden Zuschauerzahlen langfristig auszugleichen, pushen die Medienanstalten derzeit ihre Streamingdienste.

Und dieser Plan geht auf, denn Joyn, was ProSiebenSat.1 etwas übertrieben als „Superstreamer“ bezeichnet, konnte 33 Prozent bei der Watchtime im Vergleich zum Vorjahresquartal zulegen. Leider nennt man hier keine absoluten Zahlen.

RTL+ dank Stefan Raab die Nummer 1

RTL konterte mittlerweile aber, denn man bewirbt RTL+ als die Nummer 1 in dieser Kategorie, jedenfalls bei Menschen zwischen 14 und 49 und 14 und 29. Laut RTL ist das Gesamtpublikum um stolze 94 Prozent im dritten Quartal 2024 gewachsen.

Bei Joyn macht man Good Luck Guys, Beauty & The Nerd und Wer stiehlt mir die Show für den aktuellen Erfolg verantwortlich, bei RTL+ ist es, ihr könnt es euch mit Sicherheit schon denken, das Comeback von Stefan Raab mit der neuen Show.

Ohne absolute Nutzerzahlen sind solche Aussagen immer mit Vorsicht zu genießen, aber die TV-Sender haben da vom klassischen TV gelernt, die Art und Weise, wie die Quoten erhoben werden, sind meiner Meinung nach auch ein kompletter Witz.

Im direkten Vergleich mit Giganten wie Netflix und Co. will man sich auch nicht zu sehr in die Karten schauen lassen, immerhin geht es auch um Werbeeinnahmen. Der Trend zeigt aber durchaus, dass RTL+ und Joyn immer besser ankommen.

