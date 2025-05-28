Nintendo Switch 2 ausgepackt: Neue Konsole ist aber noch gesperrt

Die Nintendo Switch 2 kommt so langsam in den Geschäften an, diese Woche gab es immer wieder Bilder, auch von den neuen Spielen. Ein Nutzer konnte sich die Konsole bereits sichern und hat auch ein kurzes Video bei YouTube veröffentlicht.

Dieses wurde mittlerweile wieder entfernt, da ist Nintendo auch oft sehr schnell, aber so viel hat man nicht gesehen. Die Switch 2 wurde ausgepackt, was jetzt nicht so spektakulär ist, aber man konnte sie nicht nutzen, denn es fehlte noch ein Patch.

Nintendo wird die Konsolen erst am Launch-Tag mit einem entsprechenden Update aktivieren, so will man wohl verhindern, dass sie schon jetzt (und vor den Reviews) genutzt werden. Man muss also, wie alle anderen, dennoch bis zum 5. Juni warten.