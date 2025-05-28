Nintendo Switch 2 ausgepackt: Neue Konsole ist aber noch gesperrt

Gaming

Die Nintendo Switch 2 kommt so langsam in den Geschäften an, diese Woche gab es immer wieder Bilder, auch von den neuen Spielen. Ein Nutzer konnte sich die Konsole bereits sichern und hat auch ein kurzes Video bei YouTube veröffentlicht.

Dieses wurde mittlerweile wieder entfernt, da ist Nintendo auch oft sehr schnell, aber so viel hat man nicht gesehen. Die Switch 2 wurde ausgepackt, was jetzt nicht so spektakulär ist, aber man konnte sie nicht nutzen, denn es fehlte noch ein Patch.

Nintendo wird die Konsolen erst am Launch-Tag mit einem entsprechenden Update aktivieren, so will man wohl verhindern, dass sie schon jetzt (und vor den Reviews) genutzt werden. Man muss also, wie alle anderen, dennoch bis zum 5. Juni warten.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Es wird doch gar nichts ausgepackt. ;)
    Der neue heiße Scheiß im Internet: open lid, and thats it.

    Antworten
  2. hugo 🌀
    sagt am

    Wenn somit kein Internet verfügbar ist beim auspacken und starten, kann mit der Konsole nicht gezockt werden 😂. Es geht wirklich nichts mehr ohne das Internet. Da sowieso ein Patch benötigt wird, verstehe ich nicht, weshalb das Video gelöscht wurde.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu hugo ⇡

      Weil Nintendo, die sind bei sowas sehr penibel. Wobei ich nicht weiß, ob sie das rechtlich könnten, aber sie untersuchen sowas immer und vermutlich hat die Person das nicht unbedingt auf normalem Weg gekauft und jetzt Angst, dass der Shop (vielleicht auch ein eigener) später Probleme bekommt.

      Antworten

