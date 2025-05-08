Nintendo Switch 2: Das erste Jahr soll ein echter Kracher werden

Gaming

Nintendo hat im Rahmen der Geschäftszahlen nicht nur eine Prognose für die alte Switch abgegeben, es gab auch eine Prognose für die neue Switch 2. Und diese soll alle bisherigen Geschäftsjahre von Nintendo direkt in den Schatten stellen.

Man rechnet mit über 15 Millionen Einheiten im ersten Jahr, was das beste Jahr der Switch übertreffen würde. Ich sage es mal so, da wird bis Ende März sicher nicht nur ein neues Mario Kart und Donkey Kong kommen, da benötigt es noch mehr.

So eine Prognose ist ein guter Hinweis, dass Nintendo für Weihnachten noch ein paar Kracher parat hat, die wir bisher nicht kennen. Ein neues 3D Mario scheint für viele sicher, ein neues Pokémon ist bestätigt, auch wenn es kein Hauptteil ist, dazu noch ein neues Zelda und das könnte mit dem Rekord durchaus funktionieren.

