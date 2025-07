Nintendo Switch 2: Gute Nachricht für neuen Pro-Controller

Keine Sorge, man kann den alten Pro-Controller der Switch weiterhin mit der Switch 2 nutzen und die Neuerungen der neuen Version halten sich in Grenzen. Es gibt hier eine minimal andere Optik, neue Tasten und eben die c-Taste für den GameChat.

Doch es gibt eine Neuerung unter der Haube, die Nintendo im Kleingedruckten auf der Webseite erwähnt. Die Laufzeit von ca. 40 Stunden bleibt gleich, aber der neue Pro-Controller lässt sich jetzt in 3,5 statt 6 Stunden aufladen. Ein großer Sprung.

Nintendo setzt auf USB C Power Delivery als Ladestandard, es ist also davon auszugehen, dass man ein schnelleres Netzteil benötigt. Die genauen Details hat man bisher noch nicht verraten. Marktstart der Nintendo Switch 2 ist am 5, Juni und der neue Pro-Controller startet zeitgleich und kann für 90 Euro vorbestellt werden.

