Gaming

Nintendo Switch 2 kommt 2025: Insider spricht über den Marktstart

Autor-Bild
Von
|
Nintendo Switch 2017 Header

Nintendo bestätigte in diesem Jahr erstmals den Switch-Nachfolger und nannte auch schon erste Details. Eine finale Ankündigung steht aber aus und viele fragen sich, wann Nintendo die neue Konsole endlich zeigt. Sehen wir sie noch 2024?

Das stand eine Weile im Raum, damit würde ich aber nicht mehr rechnen. Lange müssen wir aber nicht mehr warten, denn Nintendo hat bereits bestätigt, dass die Switch 2 bis spätestens Ende März 2025 gezeigt wird. Jetzt gibt es neue Details.

Nintendo Switch 2: Ankündigung im Januar

Eine Quelle aus China, die bisher wohl sehr zuverlässig bei Direct-Leaks war, aber im Westen nicht bekannt ist, hat zwei Details genannt. Die Ankündigung der neuen Konsole soll im Januar stattfinden und Marktstart ist dann angeblich im März.

Das wäre ein extrem kurzer Zeitraum zwischen Ankündigung und Marktstart bei einer Konsole, aber auf der anderen Seite handelt es sich hier um keine komplett neue Konsole, sondern einen direkten Nachfolger, der abwärtskompatibel sein wird.

Steam Deck Oled Weiss

Samsung könnte mit einem Handheld überraschen

Samsung ist bereits breit aufgestellt und auch beim Gaming aktiv, wenn es um die TV-Sparte geht. Doch mit Hardware rund…

26. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo Switch 2 kommt 2025: Insider spricht über den Marktstart
Weitere Neuigkeiten
Elektroauto-Debakel: Mercedes hat seine Kunden „überschätzt“
in Mobilität
girocard bleibt führendes Zahlungsmittel in Deutschland – Wachstum beim kontaktlosen Bezahlen
in Fintech
Mg4 Xpower Rims (2023)
MG Motor plant eine elektrische Offensive
in Mobilität
YouTube überprüft Familientarif-Mitglieder auf Wohnsitz
in Dienste
Amazon startet Google Pixel Week
in Smart Home
Xbox 2024 Header
Die nächste Xbox könnte sehr teuer werden
in Gaming
Playstation Logo 2024 Header
Sony plant eine „große PlayStation-Präsentation“ für September
in Events
Ice 4 Baureihe 412
Probe BahnCard schon ab 9,99 € – Bahn startet neue Rabattaktion
in Mobilität
Google Pixel 9a Hand
Google Pixel 10: Neues Basismodell für 2026 sorgt schon für Kritik
in Smartphones
N26 Sim
N26 senkt Preise für Mobilfunktarife
in Fintech