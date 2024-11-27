Nintendo Switch 2 kommt 2025: Insider spricht über den Marktstart

Nintendo bestätigte in diesem Jahr erstmals den Switch-Nachfolger und nannte auch schon erste Details. Eine finale Ankündigung steht aber aus und viele fragen sich, wann Nintendo die neue Konsole endlich zeigt. Sehen wir sie noch 2024?

Das stand eine Weile im Raum, damit würde ich aber nicht mehr rechnen. Lange müssen wir aber nicht mehr warten, denn Nintendo hat bereits bestätigt, dass die Switch 2 bis spätestens Ende März 2025 gezeigt wird. Jetzt gibt es neue Details.

Nintendo Switch 2: Ankündigung im Januar

Eine Quelle aus China, die bisher wohl sehr zuverlässig bei Direct-Leaks war, aber im Westen nicht bekannt ist, hat zwei Details genannt. Die Ankündigung der neuen Konsole soll im Januar stattfinden und Marktstart ist dann angeblich im März.

Das wäre ein extrem kurzer Zeitraum zwischen Ankündigung und Marktstart bei einer Konsole, aber auf der anderen Seite handelt es sich hier um keine komplett neue Konsole, sondern einen direkten Nachfolger, der abwärtskompatibel sein wird.