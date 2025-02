Samsung könnte mit einem Handheld überraschen

Samsung ist bereits breit aufgestellt und auch beim Gaming aktiv, wenn es um die TV-Sparte geht. Doch mit Hardware rund um Konsolen hat man sich bisher noch zurückgehalten. Noch, denn es scheint intern ein Konzept bei Samsung zu geben.

Ein Patent, welches jetzt bei der WIPO (World Intellectual Property Organisation) aufgetaucht ist, deutet einen Handheld von Samsung an. Wobei man es wohl etwas anders angeht, denn Samsung könnte einen faltbaren Handheld geplant haben.

Handhelds sind derzeit wieder im Trend, der Erfolg der Nintendo Switch hat den Markt aufleben lassen und in den nächsten Jahren steht wohl ein neuer Boom in dieser Kategorie an. Und es ist auch gar nicht so schwer, ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, denn Qualcomm zeigte vor Jahren eine Gaming-Plattform.

Die Frage ist nur, ob die Nutzer einen faltbaren Handheld wollen. Ich hatte jetzt nie den Gedanken, dass es praktisch wäre, wenn man die Nintendo Switch in der Mitte falten könnte. Und vor allem würde ich hier auch keinen Displayknick sehen wollen.

Aber es ist bisher nur ein Patent und es stammt von Samsung Display, dieses Gerät könnte also die Vision für ein neues Display sein, welches man an Partner verkauft.

