Nintendo Switch 2 Preis: Das kostet die Konsole in Deutschland

Nintendo nannte uns auf der heutigen Direct das Datum für die Nintendo Switch 2 (sie erscheint am 5. Juni), doch man schwieg zum Preis. Diesen findet man jedoch auf der Webseite von Nintendo und jetzt ist klar, warum man diesen nicht nannte.

Die Nintendo Switch 2 kostet 469,99 Euro in Deutschland, mit Mario Kart World sind es dann übrigens 509,99 Euro. Der Vorverkauf startet wie erwartet nächste Woche, und zwar am 8. April. Es ist unklar, ob Amazon und Co. auch dabei sind.

Bei Nintendo selbst gibt es noch eine kleine Einschränkung: „Um … eine Nintendo Switch 2-Konsole im My Nintendo Store vorzubestellen (wird diese) zunächst nur ausgewählten Nintendo Switch Online-Mitgliedern auf Einladung angeboten“.

Mit 400 Euro haben nur wenige gerechnet, mit 450 Euro sicher die meisten, aber 470 Euro sind dann doch echt eine Ansage. Mit einem Spiel knackt man jetzt die 500 Euro und damit ist Nintendo auf dem Level von Sony und Microsoft angelangt.

