Nintendo Switch 2: Start-Datum in Deutschland

Nintendo hat uns heute weitere Details zur Switch 2 verraten und wir haben auch ein Datum bekommen. Wann geht es in Deutschland los? Am 5. Juni 2025. Also in ziemlich genau zwei Monaten. Einen Preis nannte Nintendo auf dem Event nicht.

Neue Eckdaten? Es gibt ein größeres Display mit 7,9 Zoll und es handelt sich hier um ein LCD-Panel mit 1080p, HDR und 120 fps. Die Joy Con 2 halten magnetisch und es gibt einen Maus-Modus. Und die Switch 2 hat größere Knöpfe und Sticks.

Nintendo hat der neuen Switch obendrein bessere Speaker (und Support für 3D Audio) spendiert, es gibt zwei USB-Ports, beide dienen zum Laden (der obere auch für Zubehör wie Kameras) und intern gibt es jetzt 256 GB (schnelleren) Speicher.

Das neue Dock besitzt einen verbauten Lüfter, der dabei hilft, dass die Konsole bei der 4K-Ausgabe (mit HDR) am TV kühlt bleibt. Entwickler könnten alte Switch-Spiele übrigens für die Switch 2 optimieren, bessere Spiele bekommen dann den Zusatz „Edition“. Hier gibt es dann jedoch einen „Upgrade Pack“, der Geld kostet.

-->