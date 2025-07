Nintendo Switch Online: GameCube-Spiele (inklusive Zelda: The Wind Waker) kommen

Zelda: The Wind Waker und F-Zero GX wandern auf die Switch, doch die Sache hat leider einen kleinen Haken. Nintendo hat heute bestätigt, was sich bereits vorher angedeutet hat: GameCube-Spiele werden in Nintendo Switch Online wandern.

Dieses Angebot gibt es allerdings nur für die Nintendo Switch 2, wo es direkt zum Marktstart verfügbar sein wird, und nur mit dem Erweiterungspaket. Was ich mich an dieser Stelle aber frage: Wie sieht Wind Waker aus? Immerhin gab es für die Wii U ein paar Jahre später eine HD-Version und diese wäre eigentlich angebracht.

-->