Nintendo Switch 2: So viel kostet eine bessere „Edition“ der Spiele

Falls ihr euch im Juni eine Nintendo Switch 2 anschaffen wollt, dann habt ihr sicher schon mitbekommen, dass Entwickler ihre Spiele für die neue Konsole optimieren können. Diese Spiele bekommen dann den Zusatz „Edition“ von Nintendo versehen.

Doch Nintendo machte bei der Ankündigung direkt klar, dass das nicht kostenlos sein wird. Im Gespräch mit IGN hat Bill Trinen von Nintendo America jetzt immerhin verraten, was man für das Upgrade bei den beiden Zelda-Spielen bezahlen muss.

Switch 2-Optimierung kostet 10 Dollar

Falls ihr bei „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ die bessere Version auf der Switch 2 zocken wollt, dann werden 10 Dollar fällt. Also vermutlich 10 Euro. Für weitere Spiele nannte Nintendo keine Preise und auch Drittanbieter schweigen hier.

In den letzten Jahren waren wir es eigentlich gewohnt, dass Spiele für die PS5 oder jetzt PS5 Pro kostenlos optimiert werden und man davon profitiert, wenn man das Spiel bereits besitzt. Bei Nintendo wird man dafür aber jetzt zur Kasse gebeten.

Mal schauen, wie das bei anderen Spielen sein wird und ob es auch kostenlose Upgrades geben wird. Oder teurere, man weiß ja nie. Ich gehe aber davon aus, dass eine bessere Version eines Switch-Spiels meistens bei ca. 10 Euro liegen dürfte.

