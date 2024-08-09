Gaming

Nintendo Switch 2 soll „signifikante“ AAA-Spiele zum Start bekommen

Die Nintendo Switch hatte zwar zum Start einige AAA-Spiele, aber diese kamen eigentlich nur von Nintendo selbst. Dank schlechter Hardware und Flop der Wii U machten viele Entwicklerstudios zunächst einen Bogen um die Nintendo Switch.

Nintendo Switch 2 im Fokus der Entwickler

Wie man jetzt hört, soll das bei der Nintendo Switch 2 anders werden, denn nicht nur Nintendo hat einige AAA-Spiele geplant, auch andere Entwickler bereiten ihre bekannten AAA-Spiele vor. Und es handelt sich nicht nur um Ports von bekannten Spielen, es wird auch Exklusivspiele geben, die sich Nintendo sichern konnte.

Es wird sich noch zeigen, wie groß der Abstand zwischen Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 und Xbox Series X ist, aber da die neue Konsole in etwa die Leistung einer PlayStation 4 haben soll und weiterhin viele Spiele für die alte Generation auf den Markt kommen, dürfte eine Portierung von vielen Spielen durchaus leicht sein.

Nintendo profitiert hier übrigens von einer aktuellen Entwicklung, denn die „Next Gen-Konsolen“ wurden bis heute selten ausgereizt und der Fokus lag bei dieser Generation deutlich länger auf einer Cross-Generation-Kompatibilität (PS4 & PS5).

Die Hardware hinkt also weiter (Sony und Microsoft) hinterher, aber der Nachteil wird wohl mit der Nintendo Switch 2 kleiner. Hinzu kommt, dass viele Entwickler die vielen Handhelds in den Fokus genommen und ihre Spiele für etwas schwächere Hardware angepasst haben. Ich bin gespannt, welche Titel wir 2025 sehen werden.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    gta 5..

    Antworten

