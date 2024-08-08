Microsoft plant weiterhin eine ganz neue Xbox

Die Nachfrage nach der Xbox sieht derzeit gar nicht gut aus, aber Microsoft hat aktuell noch eine Zukunft für die Konsole geplant. Inklusive neuer Hardware. Man hat ja selbst betont, dass man an der Xbox festhält, aber man hat auch bis kurz vor dem Ende der Lumia-Reihe betont, dass Windows Phone eine große Zukunft hat.

Neue Xbox wird kein Hybrid-Ansatz

Laut Jez Corden von Windows Central werden wir einen Nachfolger für die Xbox Series X sehen und es wird auch kein Hybrid sein. Microsoft plant einen Handheld, das ist ja ein offenes Geheimnis, aber Handheld und Konsole sind zwei Produkte.

Im Podcast von Xbox Two gibt er auch eine interessante Prognose ab, denn er geht davon aus, dass für Premium-Multiplayer-Spiele keine weiteren Kosten entstehen und man diese mit der neuen Xbox kostenlos online spielen können wird. Wobei er das eher als Prognose einstuft, bis zum Launch der Konsole kann viel passieren.

Aktuelle Xbox ohne Mid-Gen-Upgrade

Microsoft hat kein Mid-Gen-Upgrade bei dieser Xbox-Generation geplant, bis Ende des Jahres kommt nur eine Xbox Series X in Weiß und ohne Laufwerk. Es steht aber im Raum, dass die neue Xbox dafür schon Ende 2026 auf den Markt kommen wird.

Ich bin gespannt, denn ich glaube wirklich, dass ein Xbox-Team an neuer Hardware arbeitet, aber bei der aktuellen Multiplattform-Strategie für Xbox-Spiele und dem Einbruch der Nachfrage, bin ich mir nicht sicher, ob das so bleibt. In zwei Jahren kann viel passieren und 2025 wird definitiv ein sehr spannendes Jahr für die Xbox.