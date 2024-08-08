Microsoft plant weiterhin eine ganz neue Xbox
Die Nachfrage nach der Xbox sieht derzeit gar nicht gut aus, aber Microsoft hat aktuell noch eine Zukunft für die Konsole geplant. Inklusive neuer Hardware. Man hat ja selbst betont, dass man an der Xbox festhält, aber man hat auch bis kurz vor dem Ende der Lumia-Reihe betont, dass Windows Phone eine große Zukunft hat.
Neue Xbox wird kein Hybrid-Ansatz
Laut Jez Corden von Windows Central werden wir einen Nachfolger für die Xbox Series X sehen und es wird auch kein Hybrid sein. Microsoft plant einen Handheld, das ist ja ein offenes Geheimnis, aber Handheld und Konsole sind zwei Produkte.
Im Podcast von Xbox Two gibt er auch eine interessante Prognose ab, denn er geht davon aus, dass für Premium-Multiplayer-Spiele keine weiteren Kosten entstehen und man diese mit der neuen Xbox kostenlos online spielen können wird. Wobei er das eher als Prognose einstuft, bis zum Launch der Konsole kann viel passieren.
Aktuelle Xbox ohne Mid-Gen-Upgrade
Microsoft hat kein Mid-Gen-Upgrade bei dieser Xbox-Generation geplant, bis Ende des Jahres kommt nur eine Xbox Series X in Weiß und ohne Laufwerk. Es steht aber im Raum, dass die neue Xbox dafür schon Ende 2026 auf den Markt kommen wird.
Ich bin gespannt, denn ich glaube wirklich, dass ein Xbox-Team an neuer Hardware arbeitet, aber bei der aktuellen Multiplattform-Strategie für Xbox-Spiele und dem Einbruch der Nachfrage, bin ich mir nicht sicher, ob das so bleibt. In zwei Jahren kann viel passieren und 2025 wird definitiv ein sehr spannendes Jahr für die Xbox.
Sehr gut.
Ich hoffe sie lernen aus ihren Fehlern und werden wieder konkurrenzfähiger.
Mit der 360 hat man vieles sehr richtig gemacht und Sony kalt erwischt.
Sony hat allerdings schnell gelernt und viele Erkenntnisse auch für zukünftige Konsolen mitgenommen.
Hoffen wir, dass Microsoft auch zu so einer Entwicklung imstande ist.
Bei der aktuellen Strategie werden die Verkaufszahlen der Xbox doch noch viel schlechter werden. Kann man sich eine klassische Konsole auch sparen. Eine hybrid Konsole schon eher als Gamepass Maschine, gerade da der Gp viele Indie Games enthält.
Ich glaube da kommt Nix mehr und das war’s für die Xbox, man wird den Verdacht auch nicht los das das alles halbwegs so geplant war…
Die Xbox wurde ja in den letzten Jahren geradezu verschmäht von MS und als ungeliebtes Kind behandelt.
Vermutlich liegst du richtig. So stiefmütterlich wie MS die Konsole in den letzten Monaten behandelt, da könnte was dran sein. Aber wäre mir im Falle von MS egal.
Mir auch, aber Konkurrenz belebt das Geschäft! Und nur Konkurrenz treibt andere zu Höchstleistungen an. Siehe EA, ohne PES als Konkurrenz machen die doch von Jahr zu Jahr weniger. Nutzen nach 10 Jahren immer noch die selbe Engine, manche Stadien sehen immer noch aus wie auf dem Jahre 2015, von den generischen Spielermodellen (abseits der echten Spieler) Mal ganz zu schweigen.