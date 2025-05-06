Gaming

Nintendo Switch 2: Spannende Neuerung bei den Joy Con aufgetaucht

Die neuen Joy Con bei der Nintendo Switch 2 wurden überarbeitet, kommen aber, und das freut nicht jeden (ich finde es gut) zunächst sehr dezent daher. Es wird mit der Zeit sicher viele Farben geben, aber den Anfang macht eine dunkle Version.

Doch es wäre möglich, dass man die Joy Con als Nutzer farblich anpassen kann, denn Zubehörhersteller aus China bereiten sich derzeit auf Bauteile vor, die darauf hindeuten, dass man die Seiten entfernen und eine eigene Farbe einbauen kann:

Nintendo hat das bisher noch nicht bestätigt und zuverlässige Partner schweigen, aber das wäre doch eine nette Idee, um die Joy Con zu personalisieren. Vielleicht ist das aber auch nicht offiziell vorgesehen, das würde das Schweigen erklären.

Wenn man sich die Bauteile so anschaut, dann scheint man dieses Element aber recht einfach entfernen und einfach wieder „reinklacken“ zu können. Mal schauen, ob das eine offizielle Idee von Nintendo ist, in einem Monat wissen wir dazu mehr.

  Stefan K. 🌀
    sagt am

    Das wäre natürlich schon eine echt feine Sache für Individualisten. Persönlich würde ich mir aber wahrscheinlich ne weiße Switch2 wünschen oder ggf. mit einem aufklebbaren Skin hantieren. Hatte ich schon bei meiner Ur-Switch so gehandhabt und damals einen wirklich guten Zelda-Skin gehabt.

