Xbox-Spiele für die PlayStation 5: „Es gibt keine Limits“

Es geht direkt weiter, nach Forza kommt im Sommer eine weitere Marke der Xbox Studios auf die PlayStation 5, denn Gears of War: Reloaded (ein Remaster) wird für die Xbox, den PC und die PS5 erscheinen (und ist sogar für die PS5 Pro optimiert).

PlayStation 5: Halo dürfte bald folgen

Ich musste bei der Ankündigung direkt an Phil Spencer, den Chef der Xbox-Sparte bei Microsoft, denken. Er hat betont, dass es bei der neuen Strategie keine Grenzen bzw. Limits für die Xbox-Spiele gibt. Halo steht auch schon für die PS5 im Raum.

Wir steuern langsam aber sicher auf das Ende der aktuellen Xbox zu, die Zahlen sprechen sogar schon für sich, denn die Nachfrage ist kaum noch vorhanden und die höheren Xbox-Preise machen es nicht besser. Und wer soll jetzt noch eine Xbox kaufen, wenn diese Spiele in Zukunft zeitgleich für andere Plattformen erscheinen?

Xbox: Die Zukunft ist noch ein Rätsel

Nintendo wird mit Sicherheit kein Mario Kart für die Xbox veröffentlichen und Sony definitiv kein Ghost of Yotei für die Konsole von Microsoft bereitstellen. Eine PS5 oder Switch 2 sind also die logischere Wahl. Es sei denn, man ist wirklich extrem großer Fan des Xbox Game Pass. Wie geht es also mit der Xbox in Zukunft weiter?

Ich bin wirklich gespannt, was Microsoft für die neue Xbox-Generation geplant hat und wie das Konzept genau aussieht. Eine neue Xbox kommt, das hat man betont, aber das muss schon eine sehr gute Konsole werden, damit diese gekauft wird.

Aktuell ist jedenfalls die PS5 die bessere Xbox. Die PS5 Pro ist die beste Konsole für Spiele der Xbox Studios und man bekommt die Spiele der PlayStation Studios.

  1. Rainy 🏅
    sagt am

    Gamepass und Quickresume sowie die günstigeren Controller sind meine Gründe für eine Xbox

    Antworten

