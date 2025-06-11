Nintendo Switch 2 stellt neuen Rekord zum Start auf
Die Nintendo Switch 2 verkauft sich gut, sehr gut sogar. Es gab Überlegungen, ob eine etwas bessere Switch für Nintendo ausreicht oder ob sich das Debakel der Wii U wiederholt. Bisher deutet sich das nicht an, denn es gibt einen neuen Rekord.
In den ersten vier Tagen (am ersten Wochenende) hat Nintendo weltweit über 3,5 Millionen Einheiten verkaufen können. Das macht es laut Nintendo zu bisher am schnellsten verkauften Konsole von Nintendo selbst, es ist ein ganz neuer Rekord.
Wenn ich das richtig sehe, dann betrifft das aber nicht nur Nintendo, sondern auch die Xbox und PlayStation, es ist somit der erfolgreichste Launch einer Konsole aller Zeiten. Ich muss gestehen, dass damit nicht gerechnet habe. Mir war klar, dass das hier keine Wii U wird, aber so einen extrem starken Launch habe ich nicht erwartet.
Sind das offizielle Verkaufszahlen oder Auslieferungen? Kommt die Zahl direkt von Nintendo oder irgendwelchen „Influencern“?
Nintendo hat dieses Mal Palettenweise an die Geschäfte geliefert, das war durchaus ein guter Move, so gibt es weniger bis keine Engpässe.
Zum größten Teil sind es Auslieferungen denn für Nintendo ist es gleich ob die Konsolen ausgeliefert oder an den Endkunden verkauft worden ist.
Nein, es sind „verkaufte“ Einheiten, nicht ausgelieferte Einheiten. Sowas merken Unternehmen eigentlich immer an. Hast du eine Quelle für deine Aussage? Woher weißt du, dass damit nur die Zahl der Einheiten an Händler gemeint ist?
Und an Spiritogre: Das ist die Aussage von Nintendo in einer offiziellen Pressemitteilung.
Die Konsole ist doch sogut wie überall vergriffen und wir bei ebay für 100-200€ Aufpreis verkauft. Wie kommst du zu der Annahme, dass es keine Engpässe gibt.
Also bei Media Markt und Co. kann man sie aktuell kaufen.
Diese Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Nintendo macht hier keinen Unterschied ob Verkauf an Endkunden oder Händler wie MediaMarkt.
Schade. Hatte gedacht bei diesen Preisen wäre zumindest mehr Widerstand.
Heisst wohl, länger warten bis sich da was tun wird.
Bisher bin ich noch nicht Teil der Switch2-Käufer, da ich eigentlich eine OLED-Version abwarten wollte, anders als bei der Ur-Switch (vom Original die Revision ausgelassen und zur OLED gegriffen).
Aber nachdem ich mehr und mehr Berichte über die erheblichen Performance-Verbesserungen der älteren Switch-Titel auf der neuen Switch2 gelesen habe, gerade auch bei The Witcher 3 oder eben halt Pokemon und Zelda, juckt es doch schon arg in den Fingern….
Da die Switch eine große Fanbase hatte und das neue Mario Kart Leute anzieht, hätte ich sogar mit mehr Einheiten gerechnet. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze langfristig entwickelt.