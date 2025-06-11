Nintendo Switch 2 stellt neuen Rekord zum Start auf

Die Nintendo Switch 2 verkauft sich gut, sehr gut sogar. Es gab Überlegungen, ob eine etwas bessere Switch für Nintendo ausreicht oder ob sich das Debakel der Wii U wiederholt. Bisher deutet sich das nicht an, denn es gibt einen neuen Rekord.

In den ersten vier Tagen (am ersten Wochenende) hat Nintendo weltweit über 3,5 Millionen Einheiten verkaufen können. Das macht es laut Nintendo zu bisher am schnellsten verkauften Konsole von Nintendo selbst, es ist ein ganz neuer Rekord.

Wenn ich das richtig sehe, dann betrifft das aber nicht nur Nintendo, sondern auch die Xbox und PlayStation, es ist somit der erfolgreichste Launch einer Konsole aller Zeiten. Ich muss gestehen, dass damit nicht gerechnet habe. Mir war klar, dass das hier keine Wii U wird, aber so einen extrem starken Launch habe ich nicht erwartet.