Nintendo Switch 2: Video soll die neue Konsole bereits zeigen

Nintendo plant für 2025 einen Nachfolger der Switch und dieser wird vielleicht nicht „Switch 2“ heißen, aber der finale Name ist noch nicht bekannt. Sicher ist allerdings, dass die neue Konsole bis spätestens Ende März offiziell gezeigt wird.

Angeblich ist die Massenproduktion auch schon angelaufen und passend dazu gibt es neues Videomaterial aus Asien. Hier soll die finale Version der Nintendo Switch 2 bereits zu sehen sein, wenn auch leider sehr verschwommen, aber eben in Aktion:

Falls das Material echt ist, und es würde zu den bisherigen Gerüchten passen, dann sieht man hier die magnetischen Joy Con, die man einfach so entfernen kann. Die alten sind kompatibel, lassen sich dann aber nicht mehr an der Switch 2 befestigen.

Im Video ist allerdings auch ein klares Bild der neuen Joy Con zu sehen, die aber grundsätzlich der aktuellen Version ähneln. Die Form ist ein kleines bisschen anders und es gibt einen Knopf mehr, wobei wir nicht wissen, wofür dieser genutzt wird:

Mal schauen, wann Nintendo die neue Switch endlich zeigen wird, bisher gibt es leider immer wieder nur kleine Häppchen für uns. Mittlerweile dürfte klar sein, dass wir sie nicht mehr 2024 sehen, aktuell steht Januar für die Ankündigung im Raum.