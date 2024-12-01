Mein Tipp der Woche: Golf Blitz für iOS und Android

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Golf Blitz

Golf Blitz ist ein Spiel von Noodlecake, die sich damals mit Super Stickman Golf in der Smartphone-Welt einen Namen gemacht haben. Diese Reihe gibt es nicht mehr so wirklich, denn seit ein paar Jahren pflegt man lieber ein Live-Service-Spiel.

Ich spiele diese Art von Spiel nicht gerne, genau genommen sogar nur eins, und zwar Golf Blitz. Das Spiel war schon 2019 ein Tipp bei mir und 2022 war es auch ein Tipp der Woche. Hier möchte ich es erneut aufgreifen, da es bis heute aktuell ist.

Auf meinem iPhone befindet sich exakt ein Spiel, nämlich Golf Blitz. Das Prinzip ist schnell erklärt. Es starten zwei bis vier Spieler und man muss besser golfen. Dabei gibt es viele unterschiedliche Welten und Extras, die es einem leichter machen.

In diesem Jahr rückte das Spiel noch etwas mehr in meinen Fokus, denn es ist mein Zeitvertreib geworden. Seit Elon Musk ein Moloch aus Twitter gemacht hat und ich die Plattform nur noch beruflich nutze, entstand da eine kleine Lücke im Alltag.

Doch diese habe ich nicht mit einem anderen Social Network geschlossen, denn X hat bei mir dazu geführt, dass ich weniger aktiv in den Netzwerken bin. Ich habe das Geltungsbedürfnis abgelegt und es interessiert mich weniger bei anderen.

Ihr kennt es aber sicher, es gibt Ort, an denen man mal 5 Minuten oder mehr verbringt und warten muss. Und da starte ich gerne eine Partie bei Golf Blitz, die in der Regel schnell geht. Das Spiel ist kostenlos für iOS und für Android erhältlich.

Man kann natürlich viel Geld für In-App-Käufe hinlegen, aber ich habe bis heute nur einmal etwas für 2 Euro oder so gekauft, ist schon Jahre her, und es ohne große Ausgaben „nach oben“ (oder Top 5 bis Top 10 von Deutschland) geschafft. Es geht.

Dieses Spiel begleitet mich seit Jahren und es wurde bis heute nicht langweilig, ich war früher auch ein Fan von Super Stickman Golf und es ist ein ähnliches Prinzip, nur eben im Multiplayer. Die Entwickler sorgen auch immer wieder für neue Dinge und Abwechslung und man Skill schlägt hier (außer ganz oben) auch häufig Geld.