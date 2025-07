Nintendo Switch 2: Vorbestellungen übertreffen „alle Erwartungen“

Nintendo hat verraten, dass die Vorbestellungen für die Switch 2 „alle Erwartungen“ übertreffen und auch eine konkrete Zahl für ein Land genannt. In Japan gibt es über 2,2 Millionen willige Switch 2-Käufer (morgen wird dort also per Los entschieden).

Bei Nintendo plant man in Japan eine zweite Glücksrunde ein, geht aber davon aus, dass man auch damit nicht die Nachfrage decken wird. Und für die Zukunft plant man eine „beträchtliche Anzahl von Nintendo Switch 2-Geräten zu produzieren“.

Klingt gut, ist aber nur eine Momentaufnahme aus dem Heimatland von Nintendo. Die Zahl der vorbestellten Konsolen weltweit ist nicht bekannt. Und es ist unklar, ob uns Nintendo diese vor dem 5. Juni nennen wird. Womöglich müssen wir hier also die Geschäftszahlen für Q2 2025 abwarten, um eine konkrete Zahl zu bekommen.

In Deutschland kann man die Nintendo Switch 2 aktuell nicht mehr vorbestellen, bei Shops wie Amazon ist sie nicht mehr auf Lager. Das geplante Kontingent für den Marktstart scheint also aufgebraucht zu sein. Spannend wird, ob die Nachfrage so hoch bleibt, aber in diesem Jahr mache ich mir da ehrlich gesagt keine Sorgen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->