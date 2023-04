Nintendo Switch: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp jetzt verfügbar

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sollte eigentlich schon vor über einem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen, doch dann erfolgte der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und man entschied sich dazu, das Spiel etwas zu verschieben.

Daraus wurde ein Jahr, doch Anfang 2023 war man dann bereit und kündigte das Spiel für den 21. April an. Das ist heute, ihr könnt also ab sofort Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp herunterladen oder euch für nur 50 Euro bei Amazon schnappen.

Ich war ein großer Fan der Spiele auf dem Game Boy Advance und habe mich auf ein Remake gefreut. Nintendo war so freundlich und hat mir auch einen Code für die Switch geschickt und so konnte ich am Morgen mal kurz ins Spiel schauen.

Da ich die Nintendo Switch mittlerweile fast nur noch als Handheld nutze, ist das Spiel perfekt dafür geeignet. Und es macht wieder viel Spaß, das ist ein echt gutes Strategiespiel. Ist es auch gut gealtert? Mit Blick auf die Optimierungen, die ihr im Review unten sehen könnt, ja. Doch bei der Optik bin ich eher geteilter Meinung.

An manchen Stellen ging der Charm der Handheld-Game-Boy-Ära doch etwas zu sehr verloren, ohne dabei komplett modern auszusehen. Das ist immer der schmale Grat von Remakes, sie müssen eine Mischung aus Klassik und Moderne abbilden.

Grundsätzlich gelingt das auch, aber die Reviews zeigen, dass hier und da noch das gewisse Extra fehlt, um wieder einen Titel mit einer 90+ Wertung abzuliefern.

Es ist auch im Jahr 2023 ein gutes Strategiespiel, welches ich Fans von solchen Spielen, die vor allem viel mobil mit der Switch zocken, empfehlen kann, aber nach dem ersten Eindruck fehlt mir optisch etwas, um es wirklich großartig zu machen.

Doch bis zum Release des neuen Zelda werde ich sicher immer wieder ein oder andere Runde spielen, schön, dass dieser Klassiker jetzt auf der Nintendo Switch ist.

