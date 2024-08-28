Gaming

Nintendo Switch bekommt einen echten Spiele-Klassiker im Winter

Nintendo fügt für Nutzer von Nintendo Switch Online immer wieder mal neue und alte Spiele hinzu, über die wir euch hier gerne informieren. Diesen Winter kommt aber ein echter Klassiker, den jeder kennt, denn man feiert das Jubiläum von Tetris.

Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, aber im Rahmen der Nintendo Direct wurde Tetris Forever als neues Spiel für die Nintendo Switch vorgestellt und am Ende gab es nur einen kurzen Hinweis, dass der echte NES-Klassiker auch bald kommen soll:

Tetris erschien im Jahr 1989 für das Nintendo Entertainment System, es war die erste Konsolenversion des Spiels. Wirklich populär wurde das Spiel aber dank des Game Boys, denn dieser wurde teilweise mit dem alten Klassiker ausgeliefert.

Als Kind habe ich auch die NES-Version gespielt, aber die meiste Zeit habe ich mit dem Game Boy verbracht. Und auch in der Familie war dieser irgendwann extrem beliebt, was nur an Tetris lag, das wollten alle spielen und neue Rekorde aufstellen.

PlayStation 5 Pro könnte mit mehr Speicher kommen

Sony hat vermutlich ein Event für September geplant und wird uns dort ein paar neue Spiele für die PS5 vorstellen.…

28. August 2024

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Cool.
    Die Gameboy version spiel ich bis heute.
    Hätte ich eine Switch, würde ich da auf jeden Fall auf Rekordjagd gehen.

