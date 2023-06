Nintendo Switch-Nachfolger: Ubisoft hätte lieber darauf warten sollen

Mario + Rabbids Sparks of Hope erschien Ende 2022 für die Nintendo Switch und wurde zwar als Nachfolger von Mario + Rabbids Kingdom Battle positiv bewertet, doch Ubisoft gab an, dass das Spiel nicht so performte, wie man gehofft hat.

In einem Interview hat man verraten, dass Nintendo den Tipp gab, dass man doch lieber auf einen Nachfolger für die Nintendo Switch warten solle. Immerhin gibt es mit Kingdom Battle schon ein solches Spiel und Nintendo bringt meistens nur einen Titel für eine Konsole heraus, einen richtigen Nachfolger gibt es hier eher selten.

Mario + Rabbids für neue Nintendo-Konsole geplant

Das sieht Yves Guillemot, Chef von Ubisoft, mittlerweile auch so. Der Nachfolger ist zu ähnlich und es gibt zu viele Mario-Spiele für die Switch, das war zum Start der Konsole noch anders. Daher hätte man auf den Rat von Nintendo hören sollen.

Doch sollte ein Nachfolger für die Nintendo Switch kommen, der sich ja derzeit für 2024 andeutet, dann wird man Mario + Rabbids Sparks of Hope aktualisieren und auch für die neue Konsole anbieten, so Yves Guillemot. Das erste DLC ist übrigens schon da und in den kommenden Wochen steht ein weiteres DLC für das Spiel an.

Ich kann Mario + Rabbids Sparks of Hope übrigens empfehlen, es ist ein sehr gutes Spiel und da es nicht wie erwartet ankommt, gibt es auch immer wieder gute Angebote. Speichert euch das ruhig, wenn ihr rundenbasierte Strategie-Spiele mögt.

