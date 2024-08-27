Nintendo Switch: Sehen wir eine Überraschung bei den Events?

Nintendo hat gestern zwei Switch-Events für heute angekündigt, die heute ab 16 Uhr abgehalten und direkt nacheinander stattfinden werden. Vermutlich „hakt“ man das noch schnell ab, damit mehr Raum für ein größeres Event im September ist.

Den Nachfolger der Nintendo Switch werden wir nicht sehen, das ist klar, aber es könnte eine Überraschung geben. Womöglich wandert Call of Duty als Reihe auf die Nintendo Switch und den Hinweis dazu lieferten mehrere Activision-Accounts.

Nintendo Switch: Call of Duty-Reihe kommt

Einige bekannte Gesichter der CoD-Szene erwähnten die Events von Nintendo und offizielle CoD-Accounts reagierten darauf, teilweise mit dem Augen-Emoji (👀). Die Beiträge machten auf X die Runde und wurden dann sehr zeitnah wieder gelöscht.

Ich gehe nicht davon aus, dass wir heute Call of Duty: Black Ops 6 für die Nintendo Switch sehen, aber Microsoft versprach, damit man Activision Blizzard übernehmen darf, dass man zehn Jahre lang Call of Duty auf Nintendo-Konsolen anbieten wird.

Mit der kommenden Konsole von Nintendo wird mehr möglich sein, da es bessere Hardware gibt, aber vielleicht sehen wir ein paar alte Spiele der Reihe für die Switch auf dem heutigen Event. Das würde sich finanziell für Microsoft lohnen, da es über 140 Millionen Switch-Einheiten gibt und einige sicher auch alte Titel kaufen werden.