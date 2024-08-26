Nintendo hat noch ein paar neue Switch-Spiele für 2024 parat

Nintendo hatte vor ein paar Wochen eine vollwertige Direct für die Switch und es ist davon auszugehen, dass wir im September oder Oktober eine weitere Ausgabe von Nintendo sehen, dann aber womöglich schon für die neue Konsole für 2025.

Doch es gibt noch ein paar neue Switch-Spiele, denn Nintendo hat gleich zwei neue Events angekündigt, die am 27. August stattfinden. Um 16:00 Uhr geht es erst mit einer Indie World los und dann folgt eine Nintendo Direct: Partner Showcase.

Insgesamt sollte man sich 40 Minuten Zeit nehmen, wenn man die Events live bei Nintendo verfolgen möchte. Und wer wirklich die Hoffnung hatte, für den gibt es noch eine ganz klare Ansage von Nintendo zu diesen beiden Veranstaltungen: