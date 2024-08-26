PlayStation 5 Pro kommt 2024: Event soll Ende September stattfinden

Events

Die PlayStation 5 Pro rückt immer näher und mittlerweile hat sich auch Jeff Grubb dazu geäußert und behauptet, dass Sony weiter 2024 beim Release anpeilt. Es gab ja auch die Vermutung, dass sich die neue Konsole doch noch auf 2025 verschiebt.

Ein PlayStation Showcase wird es allerdings nicht geben, man sollte also eher nicht mit großen PS5-Blockbustern bei Sony rechnen, diese werden vermutlich erst 2025 gezeigt. Es ist eine State of Play für „Ende September“ mit der PS5 Pro geplant.

Habe ich mir schon fast gedacht, denn man hörte ja bereits, dass einige Spiele der PlayStation Studios später kommen und definitiv nicht mehr 2024 und Sony zeigt neue Spiele mittlerweile näher am Release. Vermutlich wird es dann Anfang 2025 ein Event für neue Spiele geben und in diesem Jahr steht die Hardware im Fokus.

Doch ein oder zwei Überraschungen wird Sony sicher parat haben, denn neue Hardware kommt bei den großen Unternehmen selten ohne neue Spiele.

