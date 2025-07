Nintendo überrascht Fans mit Switch-Ankündigung

Nintendo hat die Fans diese Woche mit einer doch eher unerwarteten Ankündigung überrascht, denn das Unternehmen hat über die globalen Kanäle ein kurzes Video geteilt. Das nennt sich einfach nur „Emio“ und Nintendo will wissen, wer das ist.

Wer ist Emio? Diese Frage bleibt offen, aber Fans hoffen derzeit auf ein richtiges Horrorspiel von Nintendo selbst. Es gibt einen Hinweis, dass „verstörende Szenen“ im Video zu sehen sind und es ist klar, dass wir hier ein Switch-Spiel bekommen.

Was ich an dieser Stelle besonders interessant finde, ist der Zeitpunkt. Nintendo wollte das Spiel nicht auf der Nintendo Direct zeigen, was bei mir die Frage aufwirft, ob es überhaupt ein großer Blockbuster ist. Den hätte man doch eher dort gezeigt?

Vielleicht ist es aber nur ein neues Experiment von einem Studio bei Nintendo und man nutzt geschicktes Marketing als Lückenfüller bis zur Switch 2-Ankündigung. Gerüchte gibt es keine, was das Video rund um Emio dann doch spannend macht.

