Nio ET5: Der elektrische Kombi kommt noch im Juni

Nio startet gerade in Europa durch und nach dem ET7, steht mit dem ET5 gerade eine kompaktere und günstigere Elektro-Limousine an. Die Besonderheit: Dieses Modell wird es als Kombi geben, der gerade als Nio ET5 Touring gehandelt wird.

Am 15. Juni stet vermutlich die Weltpremiere an, denn vor ein paar Tagen sind erste Bilder von einem Shooting mit dem neuen Nio ET5 im Netz aufgetaucht und jetzt hat man zu einem Event in München geladen, wo ein neues Modell gezeigt wird.

Kombis sind weltweit nicht unbedingt beliebt, aber in Deutschland ist das noch ein großes Thema und daher hat man sich vermutlich diesen Standort für das Event ausgesucht. Ich bin gespannt, denn in dieser Klasse gibt es nicht viel Auswahl und das wird wohl auch so bleiben, das könnte ein sehr gutes Argument für Nio sein.

