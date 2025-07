Nio kündigt neue Versionen der Elektroautos an

Nio hat im Rahmen der „Auto Shanghai 2025“ bekannt gegeben, dass im zweiten Quartal neue Modelle anstehen werden. Dazu zählen u.a. ein neuer Nio ET5 (mit einem passenden Touring), ein neuer Nio ES6 und auch noch ein neuer Nio EC6.

Eine neue und dritte Generation des Nio ES8 ist ebenfalls für 2025 geplant, diese steht aber erst in der zweiten Jahreshälfte an. Es handelt sich hier um Termine für den Markt in China, die Neuauflagen dürften aber später auch zu uns kommen.

Details nannte Nio noch nicht, vor ein paar Wochen gab es lediglich mal ein Bild von einem Nio ET5 mit einem kleinen Facelift als Leak in China. Nio dürfte aber mehr als nur eine neue Optik geplant haben, wir rechnen hier auch mit frischer Technik.

