Zeekr: Geely will Elektroauto-Marke doch nach Deutschland bringen

Zeekr wollte vor über einem Jahr in Deutschland starten, doch das passierte nicht und seit dem schweigt man. Doch die Geely-Marke hat den Plan nicht aufgegeben, er wurde nur angepasst, wie Lothar Schupet jetzt in der Automobilwoche betont.

Es geht um ein „solides Fundament“ vor dem Start, das Vertriebs- und Servicenetz sollen also vor dem Start aufgebaut werden. Wie schnell das genau geht, ist derzeit noch offen. Zeekr rechnet in frühestens 12 und spätestens 24 Monaten damit.

Bis die ersten Elektroautos von Zeekr zu Kunden rollen, könnte es also auch 2027 werden und vor Deutschland kommen noch andere Märkte in Europa, wie UK oder Griechenland. Und der Fokus von Geely liegt in erster Linie auf den Flottenkunden.

Geely peilt wieder die gleiche Zielgruppe an

Da gäbe es bereits erste Verträge mit Marken und der Plan von Zeekr ist, dass man eine attraktive Alternative für deutsche Premiummarken ist. Wenn Kunden zu einem Elektroauto greifen müssen, geht es oft eine Klasse bergab, so Lothar Schupet, bei Zeekr aber nicht. So will man als unbekannte Marke aus China bei Kunden punkten.

Zielgruppe sind Kunden von BMW, Mercedes und Audi, Geely hat also noch eine weitere Marke, die hier wildert. Volvo und Polestar machen das auch. Eigentlich ist Zeekr also eher überflüssig, denn damit tut sich schon Polestar derzeit schwer und die sind bekannt. Doch hier lockt eben am Ende die beste Gewinnmarge in Europa.

Im Gespräch wird leider nicht klar, warum Zeekr so wenig kommuniziert und der Start vor über einem Jahr abgesagt wurde. Es war nach dem plötzlichen Ende der Förderung in Deutschland aber ehrlich gesagt auch nicht der allerbeste Zeitpunkt.

