Nio plant günstigere Elektroautos für 2024

Bei Nio selbst wird der Einstieg der ET5 bleiben, darunter werden wir kein neues Elektroauto sehen. Die Marke selbst wird den Fokus weiterhin auf Premium legen, doch man möchte günstige Elektroautos auf den Markt (auch in Europa) bringen.

Dafür gibt es zwei Untermarken, die derzeit als Alps und Firefly bekannt sind. Mit einer möchte man sogar den richtigen Volumenmarkt angreifen und Volkswagen und Co. etwas mehr Druck machen. 2024 wird es die ersten Elektroautos geben.

Nio ET9 als neues Elektro-Flaggschiff geplant

Dieser Schritt wurde schon im Frühjahr bestätigt und die Details könnte es dann auf dem Nio Day am 24. Dezember geben. Neben den günstigen Elektroautos liegt der Fokus aber auch auf einem neuen Highend-Modell, welches auf dem Level einer S-Klasse liegt. Sowas kann laut Nio aber genauso attraktiv wie eine A-Klasse sein.

Das Pendant zum Mercedes-Benz EQS und Mercedes-Benz EQS SUV könnten der Nio ET9 und Nio EL9 werden, diese Namen hat sich Nio bereits sichern lassen.

Nio selbst möchte also weiterhin hochwertige Elektroautos mit neuen Technologien auf den Markt bringen, die dann später in günstige Marken wandern. Eine Strategie, die so alt wie das Auto selbst ist, das macht die Volkswagen AG auch nicht anders.

Ich bin mal gespannt, was da so kommt, der Fokus der günstigen Elektroautos soll übrigens etwas klarer sein und auf Familien liegen. Ein Nio ET5 startet (mit Akku) bei ca. 60.000 Euro, da ist also noch sehr viel Luft nach unten. Einen Nio ET3 oder Nio ET4 wird es aber nicht geben, diesen Schritt übernimmt eine andere Marke.

