Nissan: Neuer Elektro-SUV soll Tesla Model Y angreifen

Nissan möchte am 15. Juli einen neuen und rein elektrischen SUV zeigen, der das Model Y von Tesla angreifen könnte. Es handelt sich dabei um das Konzept „Ariya“, welches bereits 2019 gezeigt wurde. Mit diesem Modell wird Nissan auch eine neue Ära einleiten, denn man nutzt eine neue Designsprache für den SUV.

Wir haben bereits gehört, dass die Produktion im Juli anlaufen soll und somit auch mit einer Ankündigung gerechnet, aber nun wissen wir es offiziell. Besonders viele Details gibt es noch nicht, Nissan sprach beim Konzept jedoch von knapp 500 km Reichweite, was für so einen SUV gar nicht mal so schlecht wäre.

Wir werden in den kommenden Wochen übrigens einige SUVs sehen, die komplett elektrisch sind. Volkswagen plant zum Beispiel den VW ID.4, bei BMW steht der iX3 an und Mercedes-Benz wird noch 2020 den neuen EQA offiziell vorstellen. Ich bin auf die Eckdaten von Nissan gespannt – in erster Linie auf den Preis.

Video: Nissan Ariya als Konzept

