Nissan Ariya Nismo: Elektro-SUV mit viel Leistung kommt zu uns

Nissan kündigte Anfang des Jahres den Nissan Ariya Nismo an, eine Performance-Version des bekannten Elektro-SUVs. Diese Woche hat man bestätigt, dass diese Version auch nach Europa kommt, allerdings stehen die Details dazu noch aus.

Wir wissen also nicht, wann es genau losgeht und was man preislich möchte, aber die beste Version des Nissan Ariya liegt gerne bei über 65.000 Euro, unter 70.000 Euro wird man also vermutlich nicht bleiben. Wobei es hier zwei Varianten gibt.

Eine mit einem 66 kWh großen Akku und 270 kW (368 PS) und eine mit einem 91 kWh großen Akku und 320 kW (436 PS). Es ist unklar, ob Nissan beide oder nur eine nach Europa bringt, selbst dazu möchte man heute keine Angabe machen.

Ich konnte mir den Nissan Ariya übrigens schon im Alltag anschauen und war gar nicht so abgeneigt, er ist nur viel zu teuer. Diese neue Top-Version wird das nicht besser machen. Auf der deutschen Webseite wirbt man übrigens schon damit.

