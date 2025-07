Tesla verschiebt Event für das neue Elektroauto

Tesla wollte eigentlich am 8. August ein neues Elektroauto zeigen, bei dem es sich um sowas wie ein Robotaxi handelt, das bestätigte Elon Musk schon im April. Vor ein paar Tagen wurde aber bekannt, dass das Event erst im Oktober stattfindet.

Elon Musk schwieg zu den Berichten, die er, falls sie nicht stimmen, sonst sehr gerne mit seiner üblichen Kritik an klassischen Medien wie Bloomberg (die das als erstes behauptet haben) begleitet. Jetzt hat er sich öffentlich dazu geäußert.

Ich habe eine meiner Meinung nach wichtige Designänderung an der Vorderseite angefordert und die zusätzliche Zeit ermöglicht es uns, ein paar andere Dinge zu zeigen

Tesla überarbeitet Front des Elektroautos

Das Design wird also überarbeitet und das Team benötigt mehr Zeit. In der Quelle klang es aber so, als ob August etwas zu sportlich war und die Ankündigung von Elon Musk (für das Event) vor ein paar Wochen nicht wirklich abgesprochen war.

Elon Musk hat noch kein neues Datum genannt, vermutlich möchte er sich dieses Mal zurückhalten und nennt den Oktober erst, wenn es ganz sicher klappt. Ich bin weiterhin gespannt, denn Tesla zieht wohl das Robotaxi einem kompakten und eher preiswerten Elektroauto à la Model 2 vor und das ist für mich ein riskanter Schritt.

Ja, autonomes Fahren ist langfristig ein sehr wichtiges Thema, aber Tesla blickt auf eine sinkende Nachfrage und benötigt eine kurzfristige Lösung für dieses Problem.

