Nissan plant „radikale Änderung“ bei Elektroautos

Nissan hat einen neuen Plan für die Zukunft der Marke und diesen zum Start in die Woche als „The Arc“ präsentiert. Man möchte mehr Autos verkaufen und strebt, wie viele andere Marken auch, mehr Profit an. Der Fokus liegt dabei auf Elektroautos.

Nissan plant günstigere Elektroautos

Bis 2026 werden 30 Modelle und Versionen aktualisiert, über die Hälfte davon ist elektrisch (inklusive Hybrid) unterwegs. Es ist aber auch eine „radikale Änderung“ geplant, denn die Produktion von Elektroautos soll bald deutlich günstiger werden.

Ab 2027 möchte Nissan die Kosten um ca. 30 Prozent reduzieren und ab 2030 soll ein Elektroauto nicht mehr als ein Verbrenner kosten. Nissan rechnet ab 2027 auch mit einer höheren Nachfrage und will eine Million Autos mehr pro Jahr produzieren.

Der Wandel der Branche ist eine Herausforderung und für Nissan sind neue und vor allem günstigere Elektroautos die Lösung für die Zukunft. Doch auch neue und in Zukunft sehr große Märkte wie Indien werden für Nissan eine große Rolle spielen.

Ein Weg, um die Kosten zu senken, sei „die Entwicklung von Elektrofahrzeugen in Familien“. Die Modelle teilen sich also mehr Bauteile, wie Elektromotoren. Ein recht großer Kritikpunkt beim Nissan Ariya war bei mir auch der Preis, diesen nennt man als Beispiel, so ein Elektroauto möchte Nissan dann 30 Prozent günstiger anbieten.

Das klingt doch nach einem vernünftigen Plan bei Nissan, die mit dem Leaf zwar die Elektromobilität eingeleitet, danach aber den Anschluss verloren haben. Doch man hat das erkannt und wenn Nissan die Kosten senken kann, bin ich zuversichtlich.

Tesla mit neuer Strategie bei der Auslieferung von Elektroautos Bei Tesla kann es durchaus vorkommen, dass man sein Elektroauto auch mal in einer großen Halle abholt, die provisorisch eingerichtet wurde und in der es quasi keinen Service vor Ort […]26. März 2024 JETZT LESEN →

-->