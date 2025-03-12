No Rest for the Wicked: Spiel der Ori-Entwickler macht Fortschritte

Es hat eine Weile gedauert, bis sich die Entwickler hinter No Rest for the Wicked mal wieder zu Wort gemeldet haben, gestern gab es aber ein kleines Event mit ein paar neuen Details. Moon Studios ist jetzt zum Beispiel komplett unabhängig.

Take-Two ist also Geschichte und man hat die Rechte für das Spiel gekauft (die Rechte für Ori liegen bei Microsoft), ab sofort hat man laut eigenen Angaben mehr Freiheiten. Doch wie ist der Stand von No Rest for the Wicked? Es geht bald weiter.

Nächsten Monat erscheint mit „The Breach“ ein großes Update mit neuen Inhalten und es wirkte ein bisschen so, als ob so ganz langsam auch Version 1.0 am Horizont zu sehen ist. Es ist aber unklar, ob diese schon für 2025 vorgesehen ist. Es bleibt auch beim Early Access für den PC, eine Version für Konsolen gibt es noch nicht.

Ich habe mir vor einem Jahr die erste Version des Spiels angeschaut und sie hat mir viel Spaß gemacht, mich aber mittlerweile dazu entschieden, dass ich die fertige Version abwarte, denn ein Early Access bei einem Story-Spiel sagt mir nicht zu.

Doch ich bin gespannt auf das fertige Ergebnis, grundsätzlich ist das genau die Art von Spiel, die mir gefällt. Mit der Ausnahme, dass das Spiel sehr schwer ist, aber es könnte sich lohnen, dass man die Zeit investiert. Mal schauen, wie und wann die finale Version kommt, dann schaue ich mir diese definitiv auf der PlayStation 5 Pro an.