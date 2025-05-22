norisbank-Kunden aufgepasst: An diesem Wochenende geht fast nichts mehr

Die norisbank kündigt für das Wochenende vom 23. bis 25. Mai 2025 technische Arbeiten an, um das neue Online-Banking und die neue App wie geplant freizuschalten.

Während dieser Umstellungsphase stehen die digitalen Banking-Dienste der Bank nicht zur Verfügung. Betroffen sind unter anderem Online-Überweisungen, die Anzeige von Kontoumsätzen sowie Zahlungen über externe Dienstleister wie Klarna. Auch das Banking über Softwarelösungen wie StarMoney wird in diesem Zeitraum nicht möglich sein.

Die Kunden werden außerdem darauf hingewiesen, dass sie während der Arbeiten weiterhin telefonisch mit dem Kundenservice der norisbank in Kontakt treten können. Die Bargeldversorgung bleibt ebenfalls gewährleistet – über die Automaten der Cash Group, SB-Geräte der Deutschen Bank und Postbank sowie im Einzelhandel und an Tankstellen. Debit- und Kreditkarten können im stationären Handel weiterhin genutzt werden.

Bei digitalen Bezahlverfahren gibt es Einschränkungen.

Online-Zahlungen mit Mastercard, die eine Authentifizierung über 3D-Secure erfordern, sind nur möglich, wenn vor dem Wartungszeitraum eine Internet-PIN im Online-Banking hinterlegt wurde. Diese muss im Bereich „Online SelfServices“ unter dem Punkt „Mastercard: Internet-PIN festlegen“ selbst eingerichtet werden. Andernfalls können bestimmte Online-Käufe am Wochenende nicht abgeschlossen werden.

Die norisbank betont, dass es sich um geplante und befristete Einschränkungen handelt. Nach Abschluss der Umstellung sollen die neuen Funktionen des „digitalen Bankings“ zur Verfügung stehen.

