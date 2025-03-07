norisbank stellt mobileTAN ein

Die norisbank informiert ihre Kunden über eine bevorstehende Änderung im Online-Banking: Das mobileTAN-Verfahren wird im Mai 2025 eingestellt.

Stattdessen müssen Bankaufträge künftig mit der kostenlosen photoTAN-App bestätigt werden. Damit folgt die norisbank dem Trend vieler anderer Banken, die ebenfalls auf dieses Verfahren umstellen bzw. dies längst nutzen.

Für Kunden bedeutet dies, dass ab Mai 2025 Bankaufträge nicht mehr mit der mobileTAN freigegeben werden können. Es empfiehlt sich daher, das eigene photoTAN-Verfahren rechtzeitig zu überprüfen. Wer die photoTAN-App längere Zeit nicht genutzt hat, sollte bei der nächsten Transaktion testen, ob alles einwandfrei funktioniert.

Sollten Probleme auftreten oder das photoTAN-Verfahren nicht genutzt werden können, bietet die norisbank eine Lösung: Kunden können in ihrem Online-Banking einen neuen Aktivierungsbrief anfordern. Weitere Informationen zur Einrichtung und Nutzung gibt es auf der Website der norisbank.

