norisbank stellt mobileTAN ein
Die norisbank informiert ihre Kunden über eine bevorstehende Änderung im Online-Banking: Das mobileTAN-Verfahren wird im Mai 2025 eingestellt.
Stattdessen müssen Bankaufträge künftig mit der kostenlosen photoTAN-App bestätigt werden. Damit folgt die norisbank dem Trend vieler anderer Banken, die ebenfalls auf dieses Verfahren umstellen bzw. dies längst nutzen.
Für Kunden bedeutet dies, dass ab Mai 2025 Bankaufträge nicht mehr mit der mobileTAN freigegeben werden können. Es empfiehlt sich daher, das eigene photoTAN-Verfahren rechtzeitig zu überprüfen. Wer die photoTAN-App längere Zeit nicht genutzt hat, sollte bei der nächsten Transaktion testen, ob alles einwandfrei funktioniert.
Sollten Probleme auftreten oder das photoTAN-Verfahren nicht genutzt werden können, bietet die norisbank eine Lösung: Kunden können in ihrem Online-Banking einen neuen Aktivierungsbrief anfordern. Weitere Informationen zur Einrichtung und Nutzung gibt es auf der Website der norisbank.
Norisbank? Was ist das? Man kennt N26,DKB oder Ing aber Norisbank?
Eine der schrecklichsten Banken die ich kenne. Dann lieber direkt zur Deutschen Bank
Was ist hier mit Mobile Tan gemeint? SMS Tan? Flacker Tan? QR Tan? Etwas wirrer Artikel
Kann ich dir nicht sagen. Ist mir auch nicht klar was genau mit Mobile Tan gemeint ist. Bei mir ist Mobile Tan via separater App.
Wer nutzt denn bitte die Noris Bank? Für Mastercard muss man monatlich 1 Euro zahlen. Die normale Geldkarte ist nur eine Maestro Card die man in Deutschland nutzen kann und Kreditkarte hat ungünstige Konditionen.
Seit Jahren dümpelt man mit knapp 380000 Kunden rum und hat eine der höchsten Fluktuationsraten in der deutschen Bankenwelt.
Zudem will die Deutsche Bank den Klotz am Bein loswerden
https://www.wiwo.de/unternehmen/banken/direktbanktochter-deutsche-bank-prueft-verkauf-von-norisbank/25829626.html
Du hast dir die Frage selber beantwortet.
380.000 kann man auch zur Postbank oder Deutschen Bank immigrieren. Wozu sollte die deutsche Bank eine eigene Bank mit teurer Infrastruktur für die paar Kunden unterhalten? umsonst wollen sie die Bank ja nicht mehr haben und verkaufen.
Da gibt’s genug andere alte Dino Direktbanken wie DKB oder Ing die erfolgreich am Markt sind oder Startups wie C24 N26 Trade Republik und Co.
Wer geht denn bitte freiwillig zu der Norisbank? Da hat ja jede Sparkasse bessere Konditionen.
@Tudor Niki
Da postet man nun eine fast 5 Jahre alte Meldung. Bisher wurde die Norisbank nicht verkauft.
Am 11.03.2021 veröffentlichte die Norisbank eine PM, wo man von über 560.000 Kunden spricht.
https://www.norisbank.de/ueber-uns/presse/aktuelles/presseinformation-norisbank-direktbanken-mit-weiter-wachsender-b.html
Natürlich kann sich die Zahl in den letzten Jahren nach oben oder unten verändert haben. Woher hast du die 380.000?
Die Zahlen 380.000 finde ich auch nicht aber der Beanchenblog Finanzszene schreibt das die Norisbank seit 2019 ein Sanierungsmaßnahmen ist und Pro Jahr knapp 50.000 Kunden verliert und zudem jedes Jahr Millionen Defizite einfährt.
Der WiWo-Artikel ist 5 Jahre alt und passiert ist genau nichts. Reine Spekulation. Die Norisbank bietet tolle Konditionen. Bin aber auch bei C24, Consors und so.